Kino unter freiem Himmel: Noch lockt das Open-Air-Kino

In Fellbach sind die Stühle wieder abgebaut, der Veranstalter ist mit einem „durchschnittlich guten Ergebnis“ zufrieden- In Waiblingen geht derweil das Open-Air-Filmvergnügen noch bis Sonntag weiter.

Die gut 600 weißen Plastikstühle wurden noch in der Nacht zum Sonntag aufgestapelt und weggeräumt. Ehrenamtliche übernehmen jedes Jahr diese Aufgabe. Das Fellbacher Sommernachtskino ging am Samstag zu Ende. Bei tropischen Temperaturen wurde am letzten von acht Abenden die amüsante französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ im Fellbacher Rathausinnenhof gezeigt. Die Vorstellung, 610 Zuschauer sind zugelassen, war ausverkauft. Wie auch der erste Open-Air-Filmabend am Samstag vor einer Woche, als „Das Nonnenrennen“ gezeigt wurde und am Dienstag bei „Ein kleines Stück vom Kuchen“.

Das Wetter hat beim Open-Air-Erlebnis auch dieses Jahr eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, es hat teils geregnet, manche Nächte waren ziemlich kalt. „Aber das ist halt so“, sagt Melanie Hoffmann vom Veranstalter Kinokult, der auch das Orfeo-Programmkino in Schmiden betreibt. „Mit diesem Risiko müssen wir leben.“

Das Fellbacher Sommernachtskino fand dieses Jahr zum 33. Mal statt und gehört somit zu den ältesten in der Region. Der Termin fürs nächste Jahr steht schon fest. „Wir verlegen die Veranstaltung dann etwas nach hinten“, sagt Melanie Hoffmann, „und starten am 23. August 2025, wieder für acht Tage bis einschließlich 30. August.“

Dazwischen liegt für die Fellbacher aber keine kinolose Zeit, denn am Donnerstag, 5. September, gehen im Orfeo im Gewölbe des Großen Hauses in der Butterstraße 1 im Teilort Schmiden nach der Sommerpause wieder die Lichter an – oder vielmehr aus, wenn die Filme starten. Am Nachmittag läuft um 16.30 Uhr „Ein kleines Stück vom Kuchen“, sodass alle, die beim Sommernachtskino keinen Platz mehr bekommen haben, sich den Streifen anschauen können. Und am Abend wird um 19 Uhr „Zwei zu eins“ gezeigt, der zurückblendet in die Zeit der DDR.

Wer die sommerlichen Temperaturen in dieser Woche noch nutzen und weitere Filme unter freiem Himmel anschauen will, kann dies in Waiblingen tun. Dort findet seit dem 27. August bis einschließlich 1. September das 25. Waiblinger Sommernachtskino auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz statt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur Abendkasse. Einlass und Bewirtung beginnen um 19 Uhr, die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20.30 Uhr.

Mehr zum Waiblinger Kino im Internet: www.waiblingen.de/sommernachtskino