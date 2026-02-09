Kino: Trailer zu Minions & Monster veröffentlicht

Die kleinen gelben Unruhestifter kehren im Sommer auf die große Leinwand zurück. Ein erster Trailer zu "Minions & Monster" zeigt, dass auch die neue Animationskomödie auf das bewährte Kinochaos setzt.
In wenigen Monaten hat das Warten für Fans des "Ich - Einfach unverbesserlich"-Universums ein Ende. Im Sommer erscheint ein neuer Kinofilm der beliebten Minions. Die gelben Chaoten machen darin unter anderem die Traumfabrik unsicher. "Hollywood hat ein Monsterproblem", heißt es etwa auf dem offiziellen Minions-Instagram-Account zu einem ersten Trailer.