1 Ein Polizist griff beherzt zum Feuerlöscher. Foto: I//Heiko Becker

Eine Trocknungsvorrichtung für 3D-Brillen hat am Wochenende die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Schuld war vermutlich ein technischer Defekt.















Schreck im Kino: Am Sonntagnachmittag mussten in einem Lichtspieltheater in der Ludwigsburger Arsenalstraße 111 Kinobesucher und sechs Mitarbeiter evakuiert werden, von denen vier leichte Verletzungen davontrugen und in ein Krankenhaus gebracht wurden. An einer Trocknungsvorrichtung für 3D-Brillen im Keller des Kinos war – wohl durch einen technischen Defekt an einem Fön, wie die Polizei berichtet – ein Brand ausgebrochen. Mit dem Feuer entwickelte sich massiver Rauch im Kinogebäude.

Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ludwigsburg griff beherzt ein und löschte den Fön mit Hilfe eines Feuerlöschers; auch die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an. Der entstandene Schaden war immerhin relativ überschaubar: Er beträgt laut Polizeiinformation rund 300 Euro.