Das Kino in Ludwigsburg war wegen Corona und der hohen Energiepreise jahrelang geschlossen. Im Juli feiert das Lichtspielhaus sein Comeback, wahrscheinlich mit zwei Blockbustern.









Für Produzenten und Kinobetreiber wäre es im Normalfall ein Anlass, vor Freude Pirouetten zu drehen, wenn ein Film mehr als drei Jahre ohne Unterbrechung in einem Lichtspielhaus läuft. Das würde nämlich bedeuten, dass ein unfassbarer Kassenhit gelungen wäre. Claus Wollenschläger, Inhaber des Central und des Union in Ludwigsburg, hätte hingegen gerne darauf verzichtet, in den vergangenen drei Jahren in Dauerschleife „Thomas und die Lokomotive“ auf die Leinwand zu werfen. Denn das geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch nur notgedrungen. Die zwei Säle in dem Kino sind seit dem ersten Lockdown im März 2020 geschlossen. „Wir mussten den Projektor dennoch einmal pro Woche anschalten, damit der Kolben keinen Schaden nimmt und haben dann eben ,Thomas und die Lokomotive’ abgespielt“, sagt Wollenschläger.