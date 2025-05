Kino-Einnahmen in den USA: Lilo & Stitch schlägt Mission: Impossible

1 An den Kinokassen regiert Knuddel-Alarm über Agenten-Action. Foto: © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Im Kino lautet das Duell gerade "Lilo & Stitch" versus "Mission: Impossible". Ein hawaiianisches Mädchen und ein Knuddel-Alien sind offenbar zu viel für Tom Cruises Ethan Hunt.











Link kopiert



Das Live-Action-Remake des gleichnamigen Zeichentrickfilms "Lilo & Stitch" schickt sich an, Ethan Hunt aka Tom Cruise (62) eindrucksvoll in die Kino-Schranken zu weisen. Am US-amerikanischen Starttag fuhr der Disneyfilm laut "Variety" starke 55 Millionen US-Dollar ein und damit deutlich mehr als "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Der achte Teil aus der Agentenreihe schaffte es demnach zwar auf solide 24,8 Millionen US-Dollar an Tag eins, was den bisherigen Topwert der Reihe darstellt. Zugleich ist aber weniger als die Hälfte des zeitgleich gestarteten "Lilo & Stitch".