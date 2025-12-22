Kino-Comeback und klare Worte: Warum Hape Kerkeling Donald Trump nicht parodieren will

Hape Kerkeling kehrt nach Jahren der Pause auf die große Leinwand zurück. Im "Spiegel"-Interview spricht der Komiker über sein Comeback, seine Sorgen um Deutschland - und erklärt, warum er Donald Trump niemals parodieren würde. Auch zu Thomas Gottschalk findet er deutliche Worte.
Hape Kerkeling (61) meldet sich zurück - und zwar gleich doppelt. Am 15. Januar startet seine Komödie "Extrawurst" in den deutschen Kinos, im März folgt dann die Rückkehr seiner Kultfigur Horst Schlämmer in "Horst Schlämmer sucht das Glück". Im Interview mit dem "Spiegel" zeigt sich der Entertainer von seiner nachdenklichen Seite.