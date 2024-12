Kino-Ausstellung in Remshalden: James Dean, Sissi und Marilyn Monroe lassen grüßen

1 Filmhefte und Plakate, alte Vorführgeräte und Kameras sind in der Kinoausstellung in Buoch zu sehen. Foto: Gottfried Stoppel

Stars und Filmsternchen zuhauf hat die Ortschaft Buoch derzeit zu bieten. Das Heimatmuseum lädt unter dem Titel „Hollywood in Buoch“ zu einer Zeitreise in die Welt des Kinos.











Selbst die professionelle Popcornmaschine im Format einer großen Kommode fehlt nicht. Die Leihgabe der Lochmann Filmtheaterbetriebe schmeißt der Heimatverein Buoch in den kommenden drei Monaten immer zu den Öffnungszeiten seines „Museum im Hirsch“ an. Der typische süßliche Karamellduft dürfte die Besucher in Lichtgeschwindigkeit an andere Orte befördern – sei es zum Wüstenplaneten Tatooine aus dem Film „Krieg der Sterne“, an die Brücke am Kwai oder in die schnulzig-heile Welt von „Der Förster vom Silberwald“.