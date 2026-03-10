Arnold Schwarzenegger stellt eine Rückkehr in seine Kultrolle Conan der Barbar in Aussicht. Doch wie steht es um andere Kultfilm-Fortsetzungen der steirischen Eiche, die mal im Gespräch waren und bisher nicht erschienen sind?

Er will in "King Conan" wieder zu Conan dem Barbaren werden. Es gibt ein Drehbuch zu einer "Phantom Kommando"-Fortsetzung. Und auch ins "Predator"-Universum wird Arnold Schwarzenegger (78) möglicherweise zurückkehren, gab die steirische Eiche selbst am Wochenende sehr zur Freude zahlreicher Fans in aller Welt bekannt. Die drei Projekte sind jedoch nicht die einzigen Kultfilm-Fortsetzungen Schwarzeneggers, über die in den vergangenen Jahren berichtet wurde.

"Twins"-Sequel ist vom Tisch Auch eine "Twins"-Fortsetzung mit dem Arbeitstitel "Triplets" (auf Deutsch: "Drillinge") stand wohl kurz vor Drehbeginn. Im Sequel zum Erfolgsfilm von 1988 sollte Komiker Eddie Murphy (64) das dritte Kind spielen - neben Schwarzenegger und Danny DeVito (81). Eine veritable Reunion immer noch beliebter Stars der 1980er Jahre.

Jedoch verstarb im Februar 2022 der Regisseur des Originals, Ivan Reitman, im Alter von 75 Jahren - er hätte auch die Fortsetzung auf die Leinwand bannen sollen. Schwarzenegger verriet im Mai 2023 dem "Hollywood Reporter", dass das Projekt daraufhin von Reitmans Sohn Jason gestrichen worden sei.

"Terminator" künftig ohne den T-800

Auch im "Terminator"-Franchise sieht es für Arnie-Fans nicht besser aus. Kultregisseur James Cameron (71) arbeitet zwar an einem neuen Teil, sagte Ende 2025 aber ausdrücklich, dass Schwarzenegger darin nicht auftreten werde. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er nicht dabei sein wird", verriet Cameron dem "Hollywood Reporter". Es sei an der Zeit für "eine neue Generation von Figuren".

Arnie hätte Camerons Einschätzung zufolge in "Terminator: Dark Fate" aus dem Jahr 2019 einen "großartigen Abschluss" seiner legendären Rolle erhalten. Cameron, der beim sechsten "Terminator"-Teil für die Story-Idee verantwortlich zeichnete und produzierte, wolle nun "neue Dinge machen, die sich die Leute nicht vorstellen können".

"King Conan" scheint real zu werden

Schon vor langer Zeit zerschlug sich indes eine Fortsetzung des Cameron-Schwarzenegger-Kultfilms "True Lies". Regisseur Cameron, Hauptdarsteller Schwarzenegger und Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (67) standen als Rückkehrer fest, doch nach den Terroranschlägen des 11. September wurde das Projekt gestoppt. Die Verantwortlichen wollten angesichts der schrecklichen Tragödie keine zweite Action-Komödie über Terroristen produzieren, berichteten US-Medien damals.

Arnie-Fans sollten daher ihre Hoffnungen auf die nun publik gewordene "Conan"-Fortsetzung fokussieren. Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtete, wird Christopher McQuarrie (57), der für die jüngsten "Mission: Impossible"-Filme verantwortlich zeichnete, das Drehbuch schreiben und die späte Kultfilm-Fortsetzung inszenieren.

Schwarzenegger selbst verriet zur Story: "Conan war 40 Jahre lang König und wird selbstgefällig. Dann wird er langsam aus dem Königreich gedrängt, es kommt zu Konflikten, und dann kehrt er irgendwie zurück - mit jeder Menge Wahnsinn, Gewalt und Magie." In seiner Rolle als gealterter Conan werde er "immer noch Ärsche treten, aber es wird ein bisschen anders sein".