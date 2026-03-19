King Charles III England Coast Path: König Charles überrascht Spaziergänger bei Wanderweg-Eröffnung

1 König Charles unterhielt sich mit einer Joggerin. Foto: imago/Pool / i-Images

König Charles hat den nach ihm benannten, weltweit längsten Küstenwanderweg in East Sussex eröffnet. Dabei traf er auf Spaziergänger, Radfahrer und Jogger, die beim Anblick des Monarchen staunten.











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König Charles III. (77) hat den weltweit längsten, verwalteten Küstenwanderweg eröffnet und ist selbst ein Stück davon gelaufen. Einer Mitteilung des Palastes zufolge legte der König in der englischen Grafschaft East Sussex eine rund zwei Kilometer lange Strecke auf dem nach ihm benannten King Charles III England Coast Path zurück. Dieser soll sich über insgesamt 2.700 Meilen (etwa 4.345 Kilometer) erstrecken, ist laut "Guardian" derzeit jedoch noch nicht überall vollständig zugänglich. Dabei traf Charles auf Jogger, Radfahrer und Spaziergänger, die schlicht ihren Tag genossen und plötzlich vor dem König standen. Das zeigte auch ein Instagram-Video, das der offizielle Account der britischen Königsfamilie teilte.