Kindsköpfe: Neuer Teil der Erfolgsreihe ist in Arbeit

Fans von Adam Sandler können sich freuen: Seine Erfolgsreihe "Kindsköpfe" bekommt einen weiteren Teil. Das ist über den Film bereits bekannt.
Hollywoodstar Adam Sandler (59) bringt die "Kindsköpfe" zurück. Netflix hat laut "The Hollywood Reporter" bei einem Event in New York City bekannt gegeben, dass ein dritter Film der Reihe offiziell in Arbeit ist. Kyle Newacheck (42) wird die Komödie demzufolge nach einem Skript von Sandler und seinem langjährigen Drehbuchpartner Tim Herlihy (59) inszenieren.