Kindsköpfe: Neuer Teil der Erfolgsreihe ist in Arbeit

Fans von Adam Sandler können sich freuen: Seine Erfolgsreihe "Kindsköpfe" bekommt einen weiteren Teil. Das ist über den Film bereits bekannt.

Hollywoodstar Adam Sandler (59) bringt die "Kindsköpfe" zurück. Netflix hat laut "The Hollywood Reporter" bei einem Event in New York City bekannt gegeben, dass ein dritter Film der Reihe offiziell in Arbeit ist. Kyle Newacheck (42) wird die Komödie demzufolge nach einem Skript von Sandler und seinem langjährigen Drehbuchpartner Tim Herlihy (59) inszenieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Adam Sandler mit Kyle Newacheck zusammenarbeitet. Der Filmemacher führte bei der Netflix-Fortsetzung "Happy Gilmore 2" aus dem letzten Jahr Regie. Newacheck ist außerdem bekannt für "Workaholics" und den Netflix-Spielfilm "Murder Mystery" mit Adam Sandler und Jennifer Aniston (57) in den Hauptrollen.

Erfolgreiches Original aus dem Jahr 2010

Die "Kindsköpfe"-Filmreihe startete 2010 mit dem mit Stars besetzten Original. Adam Sandler, Kevin James (61), Chris Rock (61), David Spade (61), Rob Schneider (62) und Salma Hayek (59) gehörten damals zur Besetzung der Komödie. Der Film von Regisseur Dennis Dugan (79), in dessen Mittelpunkt fünf Freunde aus Kindertagen stehen, die sich nach dem Tod ihres geliebten Basketballtrainers wieder zusammenfinden, spielte weltweit über 270 Millionen Dollar ein. Der Streifen brachte 2013 eine Fortsetzung hervor, in der damals auch Andy Samberg (47), Taylor Lautner (34) und Patrick Schwarzenegger (32) mit von der Partie waren. Laut "Deadline" sollen in Teil drei Stars des Originals wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Adam Sandler kann sich unterdessen nicht nur über Teil drei der Reihe freuen, sondern auch über seinen wachsenden Kontostand: Er war 2025 Hollywoods bestbezahlter Schauspieler. Der 59-Jährige verdiente laut "Forbes" im letzten Jahr geschätzt 48 Millionen Dollar. Er produzierte und spielte in "Happy Gilmore 2" und war neben George Clooney (65) in "Jay Kelly" zu sehen.