Ein Tagesvater soll im Rems-Murr-Kreis Kinder über Jahre hinweg missbraucht haben. Warum blieb das so lange unentdeckt? Der Versuch einer Einordnung nach bisher bekannten Fakten.
Es ist ein Fall, der eine unbequeme Wahrheit freilegt: Selbst dort, wo genau hingeschaut wird, kann Entscheidendes verborgen bleiben. Im Rems-Murr-Kreis soll ein Tagesvater über Jahre hinweg Kinder missbraucht haben. Die Vorwürfe sind seit Mittwoch im Groben bekannt, die Ermittlungen laufen. Die Zulassung der Anklage vor Gericht steht noch aus.