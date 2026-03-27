Ein Tagesvater soll im Rems-Murr-Kreis jahrelang Kinder missbraucht haben. Der Fall sorgt für Entsetzen. Tageseltern fürchten um ihr Ansehen und hoffen auf strengere Kontrollen.

Edyta Slivar liebt ihren Job. Umso bestürzter ist die Frau, die seit vielen Jahren mit Leib und Seele als Tagesmutter in Fellbach arbeitet, über die jüngsten Ereignisse. An Tag zwei nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen einen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis sagt sie deshalb: „Es ist einfach schrecklich. Die Kinder sind für ihr Leben gezeichnet. Und die Tagesväter, die es schon immer schwerer hatten in der Branche, haben durch den Fall jetzt einen noch schlechteren Stand.“

Die gebürtige Polin meint damit die Anschuldigungen, die seit Mittwoch gegen eine Tagespflegekraft im Raum stehen. Besagter Tagesvater soll laut den Ermittlungsbehörden zwischen 2020 und Oktober 2025 schwere Straftaten begangen haben. Ihm wird vorgeworfen, in 41 Fällen sexuelle Handlungen an oder vor Kindern vorgenommen zu haben. Mindestens acht Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zwölf Jahren sollen betroffen sein. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass er in zwei Fällen Kinder zu sexuellen Handlungen untereinander gebracht haben soll. Dies soll er aufgezeichnet und das Filmmaterial verbreitet haben.

Nach Fall im Rems-Murr-Kreis: Tageseltern fordern strengere Kontrollen

Für Edyta Slivar liegen die Konsequenzen auf der Hand: „Die Kontrollen müssen verstärkt und ohne Vorankündigung durchgeführt werden. Und dann muss es auch wirklich um unsere fachliche Kompetenz gehen und nicht darum, dass kontrolliert wird, ob die Steckdosen richtig angebracht sind.“ Es gebe Fachgespräche und psychologische Tests, aber die seien offensichtlich nicht ausreichend. „Es ist einfach schrecklich“, sagt Edyta Slivar.

Die Bestürzung ist auch in den sechs Tageselternvereinen im Kreis deutlich spürbar. „Wir sind fast sprachlos“, sagt beispielsweise Petra Bachert, Fachberaterin für die Kindertagespflege für Schorndorf und Umgebung der Awo Rems-Murr. So sieht es auch Karin Thoma, Vorstandsvorsitzende Gesamtleitung und pädagogische Leitung des Vereins Kinder- und Jugendhilfe Backnang, zu dem die Kindertagespflege Backnang gehört. „Der Fall ist dramatisch und haut einen um“, sagt sie und hofft, dass die Betreuungsform, wenn sich die ersten Wogen gelegt hätten, nicht unter Generalverdacht gestellt würde. „Das hat die Kindertagespflege nicht verdient.“

Im Tageselternverein Waiblingen sagt Gisela Stecher nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe: „Wir sind erschüttert über die kriminelle Energie. Die Auswirkungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen.“ Die Standards der Kindertagespflege seien zu jeder Zeit eingehalten worden, sagt sie. Damit spricht die erste Vorsitzende und Öffentlichkeitsreferentin an, was wohl viele so besonders aufwühlt bei dem Fall: Wie kann ein Mann, der Kinder über Jahre hinweg betreut, nun im Verdacht stehen, sie systematisch missbraucht zu haben, ohne dass es durch Kontrollen ans Licht kam?

Landratsamt: „Alle Vorgaben wurden eingehalten“

„Alle Vorgaben wurden eingehalten“, heißt es aus dem Landratsamt. Hinweise, die Zweifel hätten wecken können, habe es nicht gegeben, betont das Jugendamt. Feststeht: Wer Kinder betreuen will, braucht umfassende Qualifizierungen. Auch externe Stellen sind eingebunden in Kontrollen und Überprüfungen.

Trotz all dieser Vorgaben führten nicht die Schutzmechanismen zu dem beschuldigten Mann. Stattdessen begannen die Ermittlungen im digitalen Raum. Hinweise aus einem sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerk führten zum Beschuldigten.

Bayrische Strafverfolgungsbehörden stießen bei der Auswertung solcher Netzwerke auf verdächtige Dateien und konnten diese einem Anschluss im Kreis zuordnen. Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg erhob Anklage. Der Beschuldigte, der zwölf Jahre im Kreis gearbeitet hat, soll sich geständig gezeigt haben. Seit seiner Festnahme im Oktober 2025 sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen. Die Anklage liegt beim Landgericht Stuttgart.

Nur zehn Tagesväter im Rems-Murr-Kreis

Der Tagesvater betreute die Kinder in seinem eigenen Haushalt – kleine familiäre Gruppen machen die Kindertagespflege aus. Im Rems-Murr-Kreis betreuen derzeit 249 Tagespflegepersonen – darunter nur zehn Männer – 961 Kinder.

Alexandra Wolff, Tagesmutter der Schelmenholzer Rasselbande in Winnenden, kann sich gut vorstellen, dass Eltern nach dem jüngsten Vorfall männliche Betreuungspersonen für ihre Kinder eher ablehnen werden. „Ich bin tief geschockt. Leider hört man so was häufiger im Zusammenhang mit Männern.“ Letztendlich gehe es aber – egal bei welchem Geschlecht – einfach um Vertrauen. „Im Endeffekt kann sowas überall passieren, aber es hat uns getroffen“, sagt die Tagesmutter, die sich um den Ruf der Tagespflege, nicht aber um ihren Job sorgt. „Ich bin hier verwurzelt und sehr transparent. Und ich betreue in angemieteten Räumlichkeiten, das entschärft es etwas.“

Die Beziehung zwischen Tageseltern und ihren Betreuungskindern ist eng und findet oft im häuslichen Umfeld statt. Foto: dpa

Tagesmutter: „Das Vertrauen ist jetzt beschädigt“

Der Meinung ist auch Francesca Toscano, die mit Rabea Leuschner Tagesmutter in der Kunterbunten Wunderwelt in Waiblingen ist. „Wir arbeiten in einem sogenannten ‚TigeR’, also in anderen geeigneten Räumen. Das macht schon einen wichtigen Unterschied zu Privaträumen und ist für viele Eltern angenehmer.“ Die Kindertagespflege sei eine tolle und wichtige Betreuungsform, die jetzt viel Vertrauen einbüße. „Ich hoffe, das beruhigt sich wieder, und es wird dann weiter für unsere Betreuungsform geworben.“

Ähnlich sieht es auch Nicole Herzer, die als Tagesmutter im Wichteltreff in Allmersbach im Tal arbeitet. „Das Vertrauen in die Kindertagespflege ist jetzt natürlich geschädigt, und das, wo wir es doch sowieso oft nicht leicht haben gegen die Kitas.“

Es mache fassungslos, dass da jemand über Jahre durch jedes Raster gerutscht sei, sagt die Tagesmutter. Sie ist sich sicher, dass es „extrem wichtig“ sei, dass Kinder von Anfang an vermittelt bekämen, dass sie Nein sagen dürfen. „Tageseltern sind Vertrauenspersonen. Die Kinder denken: Der hat mich lieb, die Nähe wird schon richtig sein. Umso wichtiger ist es, dass Kinder früh lernen, dass es ihr Körper und ihre Grenzen sind“, sagt Herzer.