Ein Tagesvater soll im Rems-Murr-Kreis jahrelang Kinder missbraucht haben. Der Fall sorgt für Entsetzen. Tageseltern fürchten um ihr Ansehen und hoffen auf strengere Kontrollen.
Edyta Slivar liebt ihren Job. Umso bestürzter ist die Frau, die seit vielen Jahren mit Leib und Seele als Tagesmutter in Fellbach arbeitet, über die jüngsten Ereignisse. An Tag zwei nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen einen Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis sagt sie deshalb: „Es ist einfach schrecklich. Die Kinder sind für ihr Leben gezeichnet. Und die Tagesväter, die es schon immer schwerer hatten in der Branche, haben durch den Fall jetzt einen noch schlechteren Stand.“