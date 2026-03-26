Ein Tagesvater soll im Rems-Murr-Kreis Kinder über Jahre hinweg missbraucht haben. Warum blieb das so lange unentdeckt? Der Versuch einer Einordnung nach bisher bekannten Fakten.

Es ist ein Fall, der eine unbequeme Wahrheit freilegt: Selbst dort, wo genau hingeschaut wird, kann Entscheidendes verborgen bleiben. Im Rems-Murr-Kreis soll ein Tagesvater über Jahre hinweg Kinder missbraucht haben. Die Vorwürfe sind seit Mittwoch im Groben bekannt, die Ermittlungen laufen. Die Zulassung der Anklage vor Gericht steht noch aus.

Doch mit jedem neuen Detail rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Wie konnte das geschehen – trotz eines Systems, das eigentlich auf Kontrolle ausgelegt ist?

Die Voraussetzungen für Tagesväter sind klar geregelt

Kindertagespflege ist kein rechtsfreier Raum. Wer Kinder betreuen will, muss Hürden nehmen. Die Voraussetzungen sind klar geregelt: eine Qualifizierung mit 300 Unterrichtseinheiten, ein erweitertes Führungszeugnis, eine ärztliche Bescheinigung, ein Erste-Hilfe-Kurs.

Hinzu kommen regelmäßige Fortbildungen und Hausbesuche. Auch externe Stellen sind eingebunden: Tageselternvereine prüfen die Eignung, begleiten die Betreuung und kontrollieren die Qualität im Alltag.

„Alle Vorgaben wurden eingehalten“, heißt es aus dem Landratsamt. Hinweise, die Zweifel an der Eignung des Mannes hätten wecken können, habe es nicht gegeben, betont das Jugendamt. Und doch steht nun der Verdacht im Raum, dass der beschuldigte Tagesvater genau in diesem geregelten Umfeld schwerste Straftaten begangen hat.

Nicht jede Betreuung wird erfasst

Die Grenze der Kontrolle: Zwar ist festgelegt, wie viele Kinder eine Tagespflegeperson gleichzeitig betreuen (fünf) und wie viele Verträge sie abschließen darf (zehn), doch nicht alle Betreuungsverhältnisse müssen dem Jugendamt gemeldet werden. Wer wann und wie lange betreut wird, lässt sich deshalb nicht lückenlos nachvollziehen.

Landrat Richard Sigel (links) und Jugendamtsleiter Holger Gläss können nicht mit Bestimmtheit sagen, wie viele Kinder der Mann betreut hat. Foto: Frank Rodenhausen

Das hat Folgen: Selbst heute kann die Behörde nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Kinder tatsächlich in der Obhut des Beschuldigten waren.

Mehrere Institutionen – und trotzdem kein Hinweis

Hinzu kommt: Die Verantwortung liegt nicht bei einer einzelnen Institution. Neben dem Jugendamt sind im Rems-Murr-Kreis mehrere Tageselternvereine eingebunden. Sie prüfen angehende Betreuungspersonen, organisieren Fortbildungen und begleiten die Arbeit im Alltag. Außerdem führen sie Hausbesuche durch, entwickeln gemeinsam Standards.

Ein Netzwerk also, kein einzelner Kontrollpunkt. Und doch: Auch dieses Netzwerk hat nichts bemerkt. Der Fall zeigt, dass Kontrolle nicht nur eine Frage von Zuständigkeiten ist. Sondern auch eine der Möglichkeiten.

Vertrauen als Risiko

Kindertagespflege lebt von Nähe. Kleine Gruppen, feste Bezugspersonen, ein Alltag im privaten Umfeld. Genau das macht das Modell attraktiv für Eltern – und kann zugleich Teil des Problems sein.

Fachleute beschreiben immer wieder ein Muster: Täter wirken oft besonders zugewandt; sie bauen Vertrauen auf, kümmern sich intensiv, werden zu wichtigen Bezugspersonen. Für Außenstehende gibt es kaum Anlass, misstrauisch zu werden. Wer vertraut, zweifelt weniger.

Ob dieses Muster auch in dem aktuellen Fall eine Rolle spielte, ist offen. Doch es hilft zu erklären, warum Missbrauch so lange unentdeckt bleiben kann.

Ein Verbrechen, das Spuren hinterlässt

Dem Beschuldigten werden schwere Straftaten vorgeworfen: Zwischen 2020 und Oktober 2025 soll er in 41 Fällen sexuelle Handlungen an oder vor Kindern vorgenommen haben. Betroffen gewesen sein sollen mindestens acht Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zwölf Jahren. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass er in zwei Fällen Kinder dazu gebracht hat, sexuelle Handlungen untereinander auszuführen. Diese soll er gefilmt haben. Darüber hinaus soll er entsprechende Aufnahmen verbreitet haben.

Die Ermittlungen begannen im digitalen Raum. Hinweise aus einem sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerk führten zu dem Beschuldigten. Dabei handelt es sich um ein System, in dem Computer direkt miteinander verbunden sind und Dateien ohne zentrale Kontrollinstanz austauschen – ein Umfeld, in dem auch strafbare Inhalte verbreitet werden.

Ausgangspunkt waren Ermittlungen bayrischer Strafverfolgungsbehörden. Sie stießen bei der Auswertung solcher Netzwerke auf verdächtige Dateien und konnten diese einem Anschluss im Rems-Murr-Kreis zuordnen.

Die digitale Dimension reicht weiter

Die Auswertung beschlagnahmter Geräte brachte schließlich den Verdacht ans Licht. Erst durch die detaillierte Analyse der gespeicherten Daten verdichteten sich die Hinweise auf wiederholte Taten im direkten Betreuungskontext. Der Mann wurde im Oktober 2025 festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Doch die digitale Dimension reicht weiter.

Einmal verbreitete Inhalte lassen sich nicht zurückholen. Bilder und Videos können gespeichert, kopiert und weitergegeben werden – oft ohne nachvollziehen zu können, wo sie landen. Für Betroffene bedeutet das: Die Tat endet nicht mit dem Moment, in dem sie geschieht.

Was bleibt

Der Fall im Rems-Murr-Kreis zeigt keine einfache Schwäche. Er zeigt ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite ein System mit klaren Regeln, Prüfungen und Zuständigkeiten. Auf der anderen Seite eine Realität, in der nicht alles sichtbar ist – und Vertrauen zur Voraussetzung wird.

Oder anders gesagt: Kontrolle kann viel leisten. Aber sie hat Grenzen. Und genau dort beginnt die Unsicherheit, mit der nun viele Familien leben müssen.

Hilfe für betroffene Familien

Beratung vor Ort

Für Eltern, Kinder und Fachkräfte steht im Rems-Murr-Kreis die „Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt“ beim Kreisjugendamt zur Verfügung. Sie bietet Beratung – kostenlos und auf Wunsch anonym. Erreichbar ist sie telefonisch unter 07151/501-1496 oder per E-Mail an anlaufstellegsg@rems-murr-kreis.de

Weitere Hilfsangebote

Unterstützung bieten außerdem der Verein „Weißer Ring“ (Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität), die Fachberatungsstelle „Wildwasser“ sowie das bundesweite Hilfeportal sexueller Missbrauch (www.hilfe-portal-missbrauch.de). Auch ein Hilfetelefon ist geschaltet: 0800/22 55 530.