Kindesmissbrauch im Rems-Murr-Kreis: „Bin entsetzt über Vorgänge“ – Landesverband fordert bessere Schutzmechanismen

Ein Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis soll über Jahre Kinder sexuell missbraucht haben. Der Vorfall treibt Eltern um. Wie können sie ihren Nachwuchs vor so was Schrecklichem bewahren?
Christine Jerabek bezeichnet es als einen „absoluten Alptraum“. „Ich bin entsetzt über diese Vorgänge und mit meinen Gedanken bei den betroffenen Eltern und vor allem den Kindern. Ich hoffe zutiefst, dass sie die Hilfe bekommen, die sie jetzt brauchen“, sagt die Vorsitzende des Landesverbands Kindertagespflege Baden-Württemberg.