Kindesmissbrauch im Kreis Calw Sexualstraftäter soll rückfällig geworden sein

Von red/dpa/lws 28. Februar 2018 - 12:35 Uhr

Leider klappt es mit der Rehabilitation im Gefängnis nicht immer. Foto: dpa-Zentralbild

Es hat offenbar nur wenige Monate gebraucht, bis er wieder zugeschlagen hat: Ein vorbestrafter Sexualstraftäter soll sich nach fast sechs Jahren Gefängnisaufenthalt an einer Fünfjährigen vergangen haben. Jetzt sitzt er wieder in U-Haft.

Altensteig - Ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist beim mutmaßlichen Missbrauch einer Fünfjährigen in Altensteig (Kreis Calw) erst wenige Monate auf freiem Fuß gewesen. Er hatte wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs fünf Jahre und neun Monate lang im Gefängnis gesessen und war im November 2017 freigekommen, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch mitteilte. Die Mutter des Mädchens hatte am Sonntag Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs ihres Kindes erstattet. Der Mann sitzt seit Montag in Untersuchungshaft.

Obwohl der 38-Jährige laut Staatsanwaltschaft und Polizei ein Kontaktverbot zu weiblichen Kindern und Jugendlichen hatte, traf der Deutsche am Samstag seine spanische Arbeitskollegin und deren Tochter. An ihrem Wohnort, einem ehemaligen Hotel, in dem Zimmer vermietet werden, spielte er nach Angaben der Ermittler mit dem Mädchen und zog sich mit ihm allein in ein Zimmer zurück. Dort soll der Mann das Kind unsittlich berührt haben.

Der mutmaßliche Täter wurde als rückfallgefährdet eingestuft

Er stehe unter Führungsaufsicht und sei als rückfallgefährdet eingestuft gewesen, hieß es. Die zwei- bis fünfjährige Aufsicht soll Verurteilten den Übergang in die Freiheit erleichtern und verhindern, dass sie neue Taten begehen. Dazu werden ihnen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Überwachung durch die Polizei ist nicht vorgesehen.