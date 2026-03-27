Kindesentziehung ohne Strafe: „Verstehe nicht, warum“ – Mutter taucht mit Sohn ab, Vater machtlos

Richard Garbas aus Esslingen hat das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Yannick – doch der ist verschwunden. Die Justiz kann nicht eingreifen. Ein Rechtsexperte erklärt, warum.

Richard Garbas aus Esslingen steht fassungslos vor einer Gesetzeslücke: Er hat das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Yannick – doch die Mutter ist mit dem Kind untergetaucht, und die Justiz kann nichts tun. „Ich verstehe nicht, warum, aber es passiert einfach nichts“, sagt er. Die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg teilt mit, dass der Fall vorläufig eingestellt wurde.

Zur Vorgeschichte: Vor dem Amtsgericht Vechta hat Richard Garbas im vergangenen Jahr das alleinige Sorgerecht gewonnen. In der Begründung heißt es, dass dies „zum Wohl von Yannick zwingend erforderlich“ ist. In erster Linie wegen der kriminellen Vorgeschichte der Mutter, der das Gericht „Empathiearmut“ attestiert. Aber die Mutter taucht mit Yannick ab, bevor sie ihn den Behörden hätte übergeben müssen. Einen Haftbefehl für die Mutter könne man laut Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht erlassen. Wie kann das sein?

Eine gewollte Gesetzeslücke

„In solchen Fällen kann der Eindruck entstehen, dass Gesetzeslücken bestehen oder gar dass die Rechtsprechung nicht fair ist“, sagt der Rechtsexperte Professor Bernd Heinrich. Heinrich ist Prodekan für Internationale Beziehungen und Schwerpunkte an der juristischen Fakultät der Universität Tübingen und hat einen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Urheberrecht.

Entscheidend, warum in diesem Fall kein Haftbefehl wegen Kindesentziehung erlassen werden kann, ist ein Zusatz im entsprechenden Paragrafen: „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger ein Kind, ohne dessen Angehöriger zu sein, entzieht oder vorenthält.“ Worauf es in diesem Fall laut Heinrich ankomme, sei die Passage: „ohne dessen Angehöriger zu sein“. Das bleibe die Mutter auch ohne Sorgerecht, erklärt der Juraprofessor. „Wer als Angehöriger, ohne die Anwendung von Gewalt, Drohung oder List dem anderen oder alleinigen Sorgeberechtigten das minderjährige Kind im Inland entzieht, macht sich nicht strafbar“, fasst er zusammen. Das Merkmal der List sei nicht schon dadurch erfüllt, dass man das Kind nicht herausgibt und den Aufenthaltsort durch Umzug verschleiert.

Kindesentziehung ohne Strafe

„Das mag man bedauern und hier eine empfindliche Strafbarkeitslücke sehen, es ist aber geltendes Recht. Um hier eine Änderung herbeizuführen, müsste also der Gesetzgeber tätig werden“, sagt Heinrich.

Bernd Heinrich ist Prodekan für Internationale Beziehungen und Schwerpunkte an der juristischen Fakultät der Universität Tübingen und hat einen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Urheberrecht. Foto: privat

Die Schließung dieser Gesetzeslücke scheint aber eher unwahrscheinlich, da Heinrich weiter erklärt, dass dies eine „vom Gesetzgeber gewollte Lücke“ ist. In Standardkommentaren zum Strafgesetzbuch werde erklärt, dass „die meisten der zur Anzeige gebrachten Fälle auf Streitigkeiten geschiedener und getrenntlebender Eltern um das gemeinsame Kind zurückzuführen sind.“ Diese Fälle sollen laut Gesetzgeber aber eher vor dem Familiengericht – also einem Zivilgericht – verhandelt werden. „Es bestünde dann die Gefahr, dass familieninterne Konflikte verstärkt mit strafrechtlichen Mitteln ausgetragen und häufiger vom Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren auf das Strafverfahren verlagert würden“, heißt es in der Erklärung zum Gesetz.

Ist Yannick im Ausland?

„Als einzigen Anhaltspunkt und als Möglichkeit, trotzdem zu einer Bestrafung zu kommen, sehe ich eine sehr weite Auslegung des Merkmales der List“, sagt Heinrich. In älteren Urteilen – der jüngste Fall sei aus den 50er-Jahren – hätten Gerichte auch anerkannt, dass sich die List nicht nur gegen das Kind richten könne, sondern auch gegen den geschädigten Erziehungsberechtigten, wenn das Kind vor dem Erziehungsberechtigten verborgen gehalten worden sei. Wenn sich jedoch herausstellt, dass Yannicks Mutter mit ihm ins Ausland geflüchtet ist, könne sofort ein Haftbefehl erlassen werden, erklären sowohl Heinrich als auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Dies ist im Strafgesetzbuch so festgelegt, dabei ist es irrelevant, wie die Familienzugehörigkeit ist.

Dazu bedarf es allerdings eines Beweises. „Es spricht nichts dafür, dass sie noch in Deutschland ist“, sagt Garbas. Er würde gerne einen Privatdetektiv engagieren, aber das sei sehr teuer. Ein VfB-Fanclub hat deswegen eine Spendenkampagne gestartet, um ihn finanziell zu unterstützen.

Der Fall bewegt die Menschen. Am Freitag, 27. März, ist Richard Garbas Gast in der SWR-Talkshow Nachtcafé. Sendezeit ist 22 Uhr. Das Thema der Sendung ist: Streit um die Kinder.