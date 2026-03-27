Kindesentziehung ohne Strafe: „Verstehe nicht, warum“ – Mutter taucht mit Sohn ab, Vater machtlos

Richard Garbas aus Esslingen hat das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Yannick – doch der ist verschwunden. Die Justiz kann nicht eingreifen. Ein Rechtsexperte erklärt, warum.
Richard Garbas aus Esslingen steht fassungslos vor einer Gesetzeslücke: Er hat das alleinige Sorgerecht für seinen Sohn Yannick – doch die Mutter ist mit dem Kind untergetaucht, und die Justiz kann nichts tun. „Ich verstehe nicht, warum, aber es passiert einfach nichts“, sagt er. Die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg teilt mit, dass der Fall vorläufig eingestellt wurde.