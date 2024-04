1 Elsa vermisst ihre Lea. Seit Oktober hat sie sie nicht mehr gesehen. Foto: Priva/t

Elsas Tochter wurde von deren Vater in sein Heimatland entführt. Dabei hat die Mutter das alleinige Sorgerecht. Vor Gerichten hat sie recht bekommen, aber ihr Kind ist immer noch in Slowenien – und ihr ist wegen der Anwaltskosten das Geld ausgegangen.











Link kopiert



Auf dem Boden liegt kein Spielzeug. Das Notenheft auf dem E-Piano ist zugeklappt, die Schreibtischplatte leer. Leas Zimmer ist schon lange im Wartezustand. Ihre Mutter Elsa blickt auf das Hochbett, in dem sich ihr Mädchen so gerne eine Höhle gemacht hat. Geschlafen habe sie immer oben. Eine Zeitschrift steckt noch an der Seite zwischen Matratze und Rahmen. Wahrscheinlich hat Lea darin gelesen an ihrem letzten Abend zu Hause.