Kindesentführung nach Slowenien: Lea aus dem Kreis Ludwigsburg ist bald seit einem Jahr entführt

1 Elsa mit ihrer Tochter Lea, die seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr bei ihr lebt. Foto: Privat

Elsas Tochter wäre jetzt eigentlich in die sechste Klasse gekommen. Doch Lea ist weiterhin in Slowenien. Der Jahrestag ihrer Entführung naht. Derweil hat der Vater der Elfjährigen Verfassungsbeschwerde eingelegt – mit Folgen.











Elsa wacht morgens mit Gedanken an ihre Tochter auf, schläft abends mit Gedanken an sie ein. Sie schreibt ihr jeden Tag Nachrichten. Schickt der Elfjährigen Fotos, die sie an die Zeit erinnern sollen, als sie noch zusammen waren. Sie sieht, wenn die Nachrichten gelesen worden sind. Aber sie weiß nicht, ob es Lea war, die sie angesehen hat. „Ich gehe davon aus, dass ihr Handy überwacht wird“, sagt Elsa. Sie hört aber trotzdem nicht auf, Nachrichten zu schicken.