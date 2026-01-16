Im Streit mit den Behörden um die Herausnahme ihres Pflegekinds wenden sich die Pflegeeltern an den Petitionsausschuss des Landtags. Sie üben massive Kritik am Jugendamt Ludwigsburg.
Ein Kleinkind wurde im Kreis Ludwigsburg aus seiner Pflegefamilie genommen, die Gründe dafür bleiben unklar. Die Pflegeeltern haben sich jetzt an den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags gewandt. In der Petition formulieren sie die „Bitte um dringende Überprüfung der rechtswidrigen Vorgehensweise des Jugendamtes Ludwigsburg, des Landratsamtes Ludwigsburg und des Landrats“.