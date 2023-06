16 Blick auf den medizinischen Komplex des Neubaus vom Bahnhof aus. Foto: factum/Simon Granville

Neue Optik für das Kallenbergsche Gelände in Ludwigsburg: Der Komplex aus Hotel, Büros und Kinderwunschzentrum ist fertig – ein Projekt, das anfangs für Proteste und in der Bauphase für manche Herausforderung sorgte.









Ludwigsburg - Baumfällaktion, Parkplatz-Abbruch, Anwohner-Protest: War das nicht gerade erst? In gefühltem Zeitraffer ist auf dem Kallenbergschen Gelände ein markanter Neubau in die Höhe gewachsen: ein Klinkerfassaden-Komplex, der ein Kinderwunschzentrum, ein Hotel und Büros in drei eigenständigen, aber miteinander verbundenen Bauten vereint. Teils ist der Dreiecksbau zwischen Leonberger Straße, Solitudestraße und Bahnhofstraße schon bezogen, teils liegen die Arbeiten in den letzten Zügen.