1 Bei einer Eizellspende werden Eizellen einer Spenderin unter dem Mikroskop mit Spermien befruchtet und später der Wunschmutter eingesetzt Foto: imago/Panthermedia/Kzenon

Eizellspenden sind die einzige Möglichkeit für unfruchtbare Frauen, ein Kind zu bekommen. Mehrere Tausend Paare gehen dafür jedes Jahr ins Ausland, weil die Behandlung in Deutschland verboten ist. Das bringt hierzulande Ärzte in eine verzwickte Lage.











Wer Nachwuchs über eine Eizellspende bekommen will, findet die Möglichkeiten dafür mit ein paar Klicks. Etwa Diers IVF in Aarhus, Dänemark. Die Klinik wirbt damit, dass man Kinderfotos der Spenderinnen ansehen kann – man will ja wissen, wie der Nachwuchs später mal aussieht. Oder Ivox IVF auf Zypern, hier gibt es zwar keine Fotos der Spenderin, dafür ermögliche der Aufenthalt auch eine „angenehme Urlaubserfahrung“. Tschechien, Österreich und Spanien – auch hier findet man schnell Angebote.