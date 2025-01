Kinderwunsch bei Dreharbeiten: Steven Spielberg wollte wegen „E.T.“ Vater werden

1 Steven Spielberg soll bei den Dreharbeiten zu „E.T.“ zum ersten Mal daran gedacht haben, Vater werden zu wollen. Foto: dpa/Jordan Strauss

Bei den Dreharbeiten von „E.T.“ fühlte sich Steven Spielberg wie ein Elternteil der jungen Schauspieler am Set. Ergebnis: Ein Filmklassiker und eine Vorstellung für sein künftiges Privatleben.











Link kopiert



Die Arbeit am Set von „E.T.“ hat in Regisseur Steven Spielberg einen Kinderwunsch geweckt. Der Film habe ihn dazu gebracht, „zum ersten Mal Vater werden zu wollen“, sagte der 78-Jährige bei einer Veranstaltung in New York City, wie das Branchenportal „People“ berichtet. Vor den Dreharbeiten habe er noch nie darüber nachgedacht.