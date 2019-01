Kinderwagen von Mercedes Nix da mit tiefergelegt

Von Michael Setzer 04. Januar 2019 - 15:00 Uhr

Ein Kinderwagen von Mercedes. Leider ohne Lichthupe. Foto: MediaPortal Daimler AG

Diesel, E-Mobilität – die Autoindustrie hat allerhand verschlafen. Jetzt wird’s endlich wieder visionär: ein Kinderwagen von Mercedes.

Stuttgart - Viele Kinder stören sich daran, dass sie nicht für voll genommen werden. Doch jetzt wird anständig nach den Sternen gegriffen. Und weil Kinder im Regelfall nicht sehr groß sind, gibt’s Hilfe durch die Sternexperten von Mercedes.

Ferrari, Fiat, BMW und McLaren haben es getan, nun setzt auch Mercedes zusammen mit AMG und Hartan auf Früherziehung in der Mobilität. Das Basismodell „Avantgarde“ gibt’s schon für 859 Euro und wie bei Papas (oder Mamas) Prestigekarre lässt es sich mit allerlei Extras aufmotzen. Die Bossversion kommt auf 1655 Euro. Wer will schon ohne passende Bettwäsche, Wickeltasche oder Sonnenschirm am Spielplatz vorfahren?

Lichthupe gibt’s leider keine. Erste Testpiloten zeigten sich dennoch begeistert vom Fahrkomfort. Hier einige Expertenstimmen: „Huwahblblbl“, „Mama! Pipi!“, „Papa, mir wird schwindelig“ und „Mann, fahr gefälligst rechts rüber, Du Vollpfosten!“