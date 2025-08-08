Kindertagesstätte in Waiblingen: Neue Kita an der Rems: „Hier wäre man gern nochmals Kind“

Die neue Kindertagesstätte nahe dem Waiblinger Freibad hat den Betrieb aufgenommen. Die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung fördert das Projekt mit vier Millionen Euro.
Kindertagesstätten mit besonderem pädagogischem Spirit und entworfen im Duktus nachhaltiger Bauweise sind derzeit offenbar in Mode im vorderen Remstal. Vergangene Woche hat der neue Melanchthon-Kindergarten in Fellbach sein ressourcenschonend in Holz-Hybrid-Bauweise errichtetes Domizil am Fuße des Kappelbergs bezogen. Kostenpunkt der Kita: rund 10,5 Millionen Euro.