Kinderstar Zoë Baier: Darum will sie unbedingt Schauspielerin werden

Kinogänger haben in diesen Tagen gute Chancen, die elfjährige Zoë Baier auf der Leinwand zu sehen. Denn gleich zwei Filme mit ihr laufen. Schon seit dem Kleinkindalter liebt das Mädchen Tanzen und Auftreten. Die Schauspielerei möchte sie gerne zum Beruf machen.
Zoë Baier (11) ist aktuell gleich in zwei großen Kinofilmen zu sehen: "In die Sonne schauen" und "22 Bahnen". Wie es die Schülerin aus Augsburg dahin geschafft hat und welche weiteren Pläne sie hat, hat sie in einem Interview mit "Bild am Sonntag" verraten.