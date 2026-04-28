Während Menowin Fröhlich bei "DSDS" wieder um den Titel kämpft, wartet privat das nächste Kapitel: Mit seiner Freundin Ronja erwartet der Sänger sein erstes gemeinsames Kind - und seinen insgesamt neunten Nachwuchs.
Menowin Fröhlich (38) hat eine Nachricht im Gepäck, die zum aktuellen Trubel um seine Person passt: Der Sänger wird zum neunten Mal Vater. Im Interview mit RTL verkündet der "DSDS"-Kandidat die Schwangerschaft seiner Freundin Ronja. "Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!", erklärt er.