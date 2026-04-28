Während Menowin Fröhlich bei "DSDS" wieder um den Titel kämpft, wartet privat das nächste Kapitel: Mit seiner Freundin Ronja erwartet der Sänger sein erstes gemeinsames Kind - und seinen insgesamt neunten Nachwuchs.

Menowin Fröhlich (38) hat eine Nachricht im Gepäck, die zum aktuellen Trubel um seine Person passt: Der Sänger wird zum neunten Mal Vater. Im Interview mit RTL verkündet der "DSDS"-Kandidat die Schwangerschaft seiner Freundin Ronja. "Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!", erklärt er.

Im August soll das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt kommen, ein Mädchen. Den Namen haben die beiden bereits ausgesucht: Mavie-Soleyn. "Es war ein Wunschbaby", betont Fröhlich. "Wir freuen uns tierisch darauf. Es fühlt sich schon richtig gut an."

"DSDS"-Comeback sorgt für neue Aufmerksamkeit

Die Babynachricht fällt mitten in eine ohnehin turbulente Phase. Fröhlich steht aktuell wieder bei "Deutschland sucht den Superstar" auf der Bühne - obwohl er ursprünglich nur als Begleitung mitgereist war. Eigentlich wollte seine 17-jährige Tochter Jiepen Joelina vor Dieter Bohlens Jury vorsingen. Bohlen forderte den Vater jedoch spontan auf, selbst ans Mikrofon zu treten. Anders als seine Tochter schaffte Fröhlich den Sprung in den Recall und in die Live-Shows am 28. April. Es ist sein dritter "DSDS"-Anlauf: 2005 musste er die Show wegen einer Verhaftung verlassen, 2010 wurde er Zweiter.

Die Aufmerksamkeit der vergangenen Monate hatte allerdings nicht nur mit Musik zu tun. Im April 2025 trennte sich Fröhlich nach 14 Jahren Beziehung von seiner Ehefrau Senay, mit der er 2019 auch am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen hatte. Gegenüber RTL schilderte sie später, wie der Bruch ablief: Ihr Mann habe an einem Tag das Haus verlassen, sei zwei Tage lang nicht erreichbar gewesen und habe sich danach aus einem Krankenhaus gemeldet. Zurück nach Hause kam er nicht mehr. "Sein Drogenkonsum hat die Beziehung belastet", sagte Senay und warf ihm zudem "Kontrollwahn" vor.

Neun Kinder von drei Frauen

Wenige Wochen nach der Trennung präsentierte Menowin Fröhlich auf Instagram seine neue Freundin Ronja, die er nach eigenen Angaben schon seit 18 Jahren kennt. Er unterstellte seiner Noch-Ehefrau seinerseits Untreue - ein Vorwurf, den sie zurückweist. Inzwischen laufen die Scheidungsgespräche.

Aus der Ehe stammen fünf gemeinsame Kinder: Vioness Lionell (geboren 2014), Djievess-Josue (2018), Canel Losyen (2021) sowie die Zwillingsmädchen Elishjana und Acelya (2024). Drei weitere Kinder - Joel, Jiepen Joelina und Geneve Marie Sonja - stammen aus seiner früheren Beziehung mit seiner Cousine.