Kinderschutz: Frankreichs Senat für Verbot vieler sozialer Medien unter 15

Um Kinder und Jugendliche zu schützen, könnte in Frankreich bald ein Verbot etlicher sozialer Medien kommen - zumindest bis 15 Jahre. Doch dafür muss das Parlament sich in einer Sache einig werden.
Paris - Auch Frankreichs Senat stimmt für ein Verbot zahlreicher sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Die Senatoren fordern, dass alle Plattformen, deren Inhalte oder Algorithmen der Selbstentfaltung der Kinder schaden könnten, tabu sind. Eine entsprechende Liste soll vom Ministerium angefertigt werden, heißt es in dem am Abend beschlossenen Gesetzesvorschlag. Andere Medien sollen Heranwachsende mit der Erlaubnis ihrer Eltern nutzen können.