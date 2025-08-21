Kinderschutz: Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch geht alle an

Die Ermittler brauchen bessere Befugnisse im Kampf gegen sexuellen Missbrauch an Kindern. Aber das reicht nicht aus, kommentiert Tobias Peter.
Die Zahlen für sich genommen sind bereits mehr als erschreckend. Gut 18 000 Opfer im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt. In den meisten Fällen – mehr als 16 000 – geht es um Kinder, in einem kleineren Teil um Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Die offiziellen Zahlen aus dem Lagebild „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“ bleiben damit auf einem anhaltend hohen Niveau.