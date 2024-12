Kinderprogramm beim Ballonblühen 2025: HerrH, Sebó und die Honigkuchenpferde live in Ludwigsburg

Zum zweiten Mal findet im nächsten Jahr das Ballonblühen im Blühenden Barock Ludwigsburg statt. Im Mittelpunkt stehen erneut die Modellballone, die bereits in der ersten Ausgabe des Festivals für einen Weltrekord sorgten. Von den beeindruckend gestalteten Modellballonen über fantasievolle Drachen bis hin zu unterhaltsamen Walking-Acts – das Blühende Barock verwandelt sich in eine märchenhafte Szenerie. Und auch speziell für die kleinen Gäste gibt es einige musikalische Highlights: HerrH, Sebó und die Honigkuchenpferde bringen gute Laune und kindgerechte Songs auf die Bühne.

HerrH bringt gute Laune auf die Bühne

Den Start macht am Freitag, 11. April 2025, um 16 Uhr HerrH, alias Simon Horn. Der Vollblutmusiker ist mehr als nur ein typischer Kinderliedermacher. HerrH sieht die Welt nicht nur durch Kinderaugen, sondern hört sie auch durch Kinderohren. Mit jahrelanger Erfahrung als Musiker und einem Abschluss in Grundschulpädagogik weiß er, dass Musik für die kindliche Entwicklung elementar ist. „Musik ist so wichtig, wie umarmt zu werden und ist ein echter Emotions-Booster – besonders für die positiven Energien und Gefühle der Kleinen“, betont er. Indem er Figuren wie Raffi die Giraffe und Emma die Ente lebendig werden lässt und seine Songs mit einer besonderen Portion guter Laune und positiver Gefühle würzt, bringt er sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen Fröhlichkeit, Kreativität und die Lust zu tanzen ins Spiel.

Familienwahnsinn mit Sebó

Sebó thematisiert den wundervollen Familienwahnsinn. Foto: Eventstifter

Am Samstag, 12. April, wird um 17 Uhr das Bühnenprogramm für Kinder weitergeführt. Es darf sich auf Sebó gefreut werden, der mit seinem Projekt „Schokkoli & Brokolade“ auf der Bühne steht. Hinter diesem Namen verbirgt sich Soulfood für die gesamte Familie – also für Kids, Mamis, Papis, Omis, Opis „und selbst für außerirdische Gäste, falls sie zufällig vorbeischauen“. Die Songs von Sebó thematisieren den Familienwahnsinn, der manchmal anstrengend, oft urkomisch und nicht immer vorhersehbar ist – aber vor allem ist er liebevoll. „Wir lernen uns kennen und haben zusammen eine tolle Zeit. Euch erwartet ein Mix aus Rock, Pop, Soul und Tanzmusik. Freut euch auf witzige Anekdoten und Wortspiele, die ihr so noch nicht gehört habt“, sagt der Künslter. Beatbox trifft auf klassische Gitarre, Ukulele trifft auf Loopstation und aus der Gesangstimme wird kraftvoller Rap.

Songs über Kinderrechte mit den Honigkuchenpferden

Die Honigkuchenpferde, Deutschlands erste Popband für die ganze Familie, beenden am Sonntag, 13. April, um 14 Uhr das Kinderbühnenprogramm. Sie bringen Hits auf die Bühne, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen gefallen. In Zusammenarbeit mit musikalischen Freundinnen und Freunden, dem Family-Entertainment-Label Europa und dem Deutschen Kinderhilfswerk wollen die Honigkuchenpferde eine bunte und witzige Musiklandschaft, die zum Tanzen und Mitsingen einlädt, schaffen.

Songwriting-Workshop

Ein besonderes Highlight ist der Kinderrechte-Songwriting-Workshop mit den Honigkuchenpferden. Dieser findet unmittelbar vor dem Konzert statt. Hier können Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren auf kreative Weise lernen, wie man Songs schreibt und gleichzeitig spielerisch die Kinderrechte kennenlernen. Inspiriert von den Workshops zur offiziellen Kinderrechte-Hymne des Deutschen Kinderhilfswerkes „Ich darf das!“, basiert der Workshop auf professionell erstellten Unterrichtskonzepten von Expertinnen des Deutschen Kinderhilfswerks in Zusammenarbeit mit Pädagogen. Als Highlight wird der Song direkt im Anschluss live auf der Bühne performt.