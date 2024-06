Kinderpornografie: Viele Jugendliche verbreiten Kinderpornografie

1 Der Anteil der Jugendlichen und Kinder, die kinder- und jugendpornografische Inhalte verbreiten ist hoch. Foto: dpa/Armin Weigel

Ein schneller Wisch, ein lustiges Bild? Die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten kann ernste Konsequenzen haben. Die aktuelle Statistik zeigt, dass viele junge Menschen sich dessen nicht bewusst sind.











Die Fälle von Kinderpornografie bewegen sich in Baden-Württemberg weiterhin auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr wurden in der Kriminalstatistik 4256 Fälle erfasst, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Große Anfrage der CDU hervorgeht. Das sind etwas weniger als im Vorjahr, aber drei Mal so viele wie noch 2019. Bei der Jugendpornografie stiegen die Fallzahlen 2023 auf 1026 (Vorjahr: 722).