Kinderpornografie: 22 Monate Haft auf Bewährung für Göppinger Zahnarzt

Wegen Erwerbs und Besitzes von kinderpornografischen Bildern und Videos muss sich ein Mann vor dem Göppinger Amtsgericht verantworten. Wie ihm die Ermittler auf die Spur gekommen sind.
Unangemeldeten Besuch von der Polizei erhielt ein Zahnarzt aus dem Kreis Göppingen im Frühjahr 2024. Bei der Hausdurchsuchung nahmen die Beamten zwei Rechner und zwei Mobiltelefone mit. Da half es auch nichts, dass der Eigentümer sagte, sie bräuchten die Computer gar nicht mitzunehmen, er habe alles gelöscht. Für die Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ulm war es ein Leichtes, mehr als 8000 Dateien wiederherzustellen – genau nach diesen hatten die Ermittler gesucht.