Helene Fischer ist nicht mal nah dran, Abba haben Simone Sommerland und Karsten Glück längst überholt: Ihr Album «Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder» ist insgesamt 555 Wochen in den Charts.
Baden-Baden - Diese Nummer eins steht nicht ganz oben an der Charts-Spitze und doch überragt sie alle Weltstars: Ein einziges Album der Kindermusiker Simone Sommerland und Karsten Glück steht mit einer gesamten Verweildauer von 555 Wochen in den deutschen Albumcharts - in Summe also zehn Jahre und rund acht Monate. Das ergibt sich aus der aktuellen Auswertung von GfK Entertainment.