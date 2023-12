Kinderleiche in Bingen geborgen: „Das Schlimmste, was der Familie passieren kann“

7 Im Fluss Lauchert wurde nach der Zweijährigen gesucht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Fund der Leiche der Zweijährigen in Bingen-Hitzkofen beschreibt Bürgermeister Jochen Fetzer die Situation vor Ort und lobt die Einsatzkräfte.











In der eiskalten Lauchert in Bingen-Hitzkofen suchen sie, die Taucher der Wasserschutzpolizei, an diesem kalten Dienstagmorgen. Das berichtet der Schwarzwälder Bote. Der kleine Ort im Landkreis Sigmaringen war über Nacht bundesweit bekannt geworden. Der Grund ist ein trauriger: Ein zweijähriges Mädchen war seit Sonntagabend vermisst worden. Am Dienstag dann die traurige Gewissheit: Das Kind ist tot.