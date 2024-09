Kinderkriminalität: Zwölfjähriger verletzt Mitschüler in Portugal mit Messer

1 Der Regierungschef verurteilte die Attacke aufs Schärfste. (Foto Archiv) Foto: Armando Franca/AP/dpa

Amokläufe an Schulen - wie sie etwa häufiger in den USA passieren - gibt es in Portugal eigentlich nicht. Die Attacke eines Zwölfjährigen löst deshalb großes Entsetzen aus. Auch beim Regierungschef.











Lissabon - Ein Zwölfjähriger hat an einer Schule in Portugal mehrere Mitschüler mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eine Zwölfjährige sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, berichteten die Zeitung "Público" und andere Medien unter Berufung auf die Behörden. Die Attacke ereignete sich in Azambuja, rund 50 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.