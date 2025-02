Kinderhospizarbeit in Leonberg: Kunst aus den Scherben des Lebens

Wettbewerb an der Hilde-Domin-Schule in Herrenberg Nachwuchs-Landwirte stellen Vielseitigkeit unter Beweis

50 Landwirt-Azubis waren bei der ersten Runde des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend in der Hilde-Domin-Schule in Herrenberg am Start. Die beiden Besten sind für den Landesentscheid qualifiziert.