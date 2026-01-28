Salji Zivoli hat als Rapper mit dem Künstlernamen Sanil eine klare Botschaft. Mit seinen Erfahrungen prägt und motiviert er nun in Leonberg junge Fußballer – inklusive eigenem Song.
Wenn die jungen Fußballer der Spvgg Warmbronn zum Training kommen, fragt der Trainer erst mal: „Wie geht’s euch? Wie war euer Tag?“ Das macht Salji Zivoli, weil er diese Frage als Kind viel zu selten gehört hat. Der Mann, der am Dienstag seinen 29. Geburtstag feiert, engagiert sich seit rund einem halben Jahr beim Verein – und hat seinen Schützlingen sogar einen Rap-Song geschrieben.