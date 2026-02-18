Kinderhaus Schloss in Ditzingen: Nächster Schlag für Ditzingen – Stadt bleibt auf Kosten von Wasserschaden sitzen

Das Kinderhaus Schloss in Ditzingen ist von einem massiven Wasserschaden betroffen. Keine Gewährleistung, keine Versicherung greift – die klamme Stadt muss die Kosten stemmen.
Der Gemeinderat hatte einst lange gerungen, ob die Holzbauweise für das neue Kinderhaus in der Ortsmitte die richtige sein würde. Zu anfällig schien sie manch einem Rat. Das war vor mehr als zehn Jahren. Leise klang diese Kritik auch jetzt wieder mit, als die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung über einen massiven Wasserschaden in dem inzwischen 13 Jahre alten Gebäude berichtete, dessen Reparatur die Stadt rund eine halbe Million Euro kosten wird. Versichert ist der Schaden nicht.