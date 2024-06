Kinderglückswerk in Felbach aktiv: Wie eine Prinzessin das Lesen fördern will

1 Autor Fritz Fassbinder und Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg waren schon öfter gemeinsam an Schulen. Mitunter gibt’s beim Thema Krimis sogar Polizeiunterstützung. Foto: privat

An der Hermann-Hesse-Realschule in Fellbach liest der Kinder- und Jugendbuchautor Fritz Fassbinder – dank des Kinderglückswerks und vor allem dank Maria von Sachsen-Altenburg. Die bringt immer besondere Sachen mit in den Unterricht.











Lehrerin Marie Leßnerkraus kann sich auf hohen Besuch in ihrem Unterricht freuen. Denn keine geringere als Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg wird zu Gast sein, wenn Autor Fritz Fassbinder aus seinem Jugendbuch „Die Wärme der Wölfe“ liest. Die Achtklässler der Hermann-Hesse-Realschule in Fellbach-Schmiden bekommen also gleich doppelten Besuch. Der Grund: Der Verein Kinderglückswerk, dem Maria von Sachsen-Altenburg vorsteht, organisiert die Lesung mit dem Autor. „Das wird richtig schön gestaltet. Die Prinzessin von Sachsen-Altenburg bringt zu den Lesungen meist noch etwas zum Essen und Trinken mit und dann wird es ein ganz besonderer Schulvormittag“, sagt Marie Leßnerkraus, die einen Tipp bezüglich des Kinderglückswerks bekam und daraufhin die Aktion an der Hermann-Hesse-Realschule in die Wege leitete.