Kindergesundheit: Bundesinstitut warnt vor Schimmelpilzgift in Mandeldrinks

In vielen getesteten Mandeldrinks stecken Toxine, sagt ein Amt. Warum das besonders für kleine Kinder gefährlich werden kann.
Berlin - Einige Mandeldrinks, die oft als Alternative zur Kuhmilch getrunken werden, bergen für kleine Kinder nach Institutsangaben ein Gesundheitsrisiko. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte 162 handelsübliche Hafer-, Mandel- und Sojadrinks im Labor gezielt auf Schimmelpilzgifte (Mykotoxine) und Pflanzentoxine untersucht und die gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder im Alter von sechs Monaten bis unter sechs Jahren ermittelt.