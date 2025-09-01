Kindergeldzuschlag für Eltern: Wie es zum Kindergeld noch einen Zuschlag gibt

Zusätzlich zum Kindergeld gibt es für manche Familien auch noch den Kinderzuschlag von maximal 297 Euro. Viele wissen das nicht – und verschenken dadurch bares Geld.

Kinder kosten Geld. Eine Ahnung davon erhalten Eltern schon gleich beim regelmäßigen Windeleinkauf oder wenn es darum geht, die ersten Schuhe anzuschaffen. Wenn dann noch Geschwister dazu kommen, muss vielleicht ein größeres Auto her. Und wenn die Kleinen dann groß sind und anfangen wollen zu studieren, wird es richtig teuer. Das alles zu finanzieren, ist für Eltern keine leichte Aufgabe – gerade in Ballungsräumen wie Stuttgart mit ihren teuren Mieten. Denn schließlich muss ja, wenn der Nachwuchs da ist, vielfach auch noch eine neue Wohnung her.

Bis zum 18. Lebensjahr kostet ein Kind 165 0000 Euro Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass ein Kind mit 763 Euro im Monat zu Buche schlägt. Bis zum Alter von 18 Jahren kommen so rein rechnerisch rund 165 000 Euro zusammen. Kalkuliert man einen zukünftigen Kaufkraftverlust von jährlich 2,5 Prozent ein, landet man bei insgesamt 208 000 Euro. Und diese Summe bezieht sich lediglich auf Konsumausgaben wie Lebensmittel, Wohnkosten wie Miete und Heizung, Bekleidung, Gesundheit, Freizeit und Kommunikation. Kosten für Versicherungspolicen oder eine Ausbildung sind darin noch nicht enthalten.

Doch die Familienplanung sollte nicht an der Finanzfrage scheitern. Das gilt nicht nur aus Elternperspektive – denn Millionen Eltern in Deutschland wollen sich diese wunderbare Investition schließlich über die Jahre leisten. Aber auch der Staat und die Gesellschaft haben etwas davon, denn Kinder werden irgendwann groß, ergreifen einen Beruf – und zahlen Steuern und Rentenbeiträge.

Und das ist auch der Grund dafür, weshalb die Politik bereits 1954 das Kindergeld ins Leben gerufen hat. Es beträgt derzeit monatlich 255 Euro je Kind und wird in der Regel bis zum 18. Lebensjahr gezahlt, auf Antrag auch bis zum 25. Lebensjahr, wenn der Nachwuchs ein Studium oder eine Berufsausbildung beginnt und noch kein eigenes Einkommen hat.

Wann greift der Kindergeldzuschlag?

Doch das Kindergeld reicht vielfach nicht aus. Für bedürftige Familien gibt es daher auch noch den Kindersofortzuschlag von derzeit 25 Euro pro Monat. Er soll dazu dienen, finanzielle Nöte von geringverdienenden Familien bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung abzumildern. Nicht zu verwechseln ist der Kindersofortzuschlag mit dem Kinderzuschlag. Diesen bekommen Eltern, wenn sie zwar genug verdienen, um für sich selbst zu sorgen, das Einkommen aber nicht oder nur knapp für die gesamte Familie reicht. Die Höhe des Kinderzuschlags variiert je nach Einkommen, der Höchstbetrag liegt bei 297 Euro pro Kind. Kinderzuschlag und Kindersofortzuschlag können auch parallel bezogen werden.

„Das erhöhte Kindergeld und der gestiegene Kinderzuschlag leisten einen Beitrag für die finanzielle Unterstützung von Familien“, betont Iris Adam, Leiterin der Familienkasse Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Die Familienkasse ist für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag zuständig. Doch viele Familien wissen von dieser zusätzlichen Leistung nichts, stellen keinen entsprechenden Antrag – und verschenken dadurch bares Geld.

Antrag auf Zuschlag kann bequem online gestellt werden

Ob ein Anspruch auf Kinderzuschlag besteht, lässt sich unkompliziert mit dem KiZ-Lotsen unter www.familienkasse.de prüfen. Dort kann der Antrag auch direkt online gestellt werden. Dabei können auch Nachweise wie Mietkosten oder Gehaltszettel bequem als Foto oder PDF hochgeladen werden. „Ich möchte Familien ermutigen, ihren Anspruch in jedem Fall prüfen zu lassen“, rät Adam. „Durch steigende Ausgaben bleibt immer weniger vom Einkommen übrig, und gerade bei den Jüngsten unter uns sollte nicht gespart werden.“ Durch den Bezug von Kinderzuschlag könnten auch viele weitere Leistungen in Anspruch genommen werden, die Familien finanziell entlasten.

Denn neben dem direkten finanziellen Zuschuss bringt der Kinderzuschlag weitere Vorteile. Familien, die ihn beziehen, können sich von den Kita-Gebühren befreien lassen und erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe. Dazu gehören Zuschüsse für Klassenfahrten, Schulmaterial, Mittagessen sowie Unterstützung für Vereins- oder Musikschulangebote.

„Anspruchsberechtigt sind Eltern, die Kindergeld beziehen, über ein ausreichendes Einkommen für sich selbst verfügen, aber deren Einkommen nicht für die gesamte Familie ausreicht“, erklärt Eugénie Zobel-Varga, Juristin bei der Stiftung Warentest. „Der Antrag kann online bei der Familienkasse gestellt werden.“ Die Familienkasse entscheidet auch, ob und in welcher Höhe der Kinderzuschlag bewilligt wird. Sofern man mit dem Bescheid nicht einverstanden ist, kann man innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage beim zuständigen Sozialgericht erheben. Wird der Zuschlag bewilligt, wird er ab dem Monat der Antragstellung gewährt und zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt.

Nach Angaben der Stadt Stuttgart besteht Anspruch auf Kinderzuschlag für das Kind, das gemeinsam mit den Eltern oder einem alleinerziehenden Elternteil in einem Haushalt lebt, noch keine 25 Jahre alt ist und nicht verheiratet oder verpartnert ist – und für das man Kindergeld bezieht. Das monatliche Einkommen muss zudem eine Mindesteinkommensgrenze erreichen, sodass man genug Geld hat, um davon den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber es darf auch nicht zu hoch sein – denn es wird natürlich auf den Kinderzuschlag angerechnet.

900 Euro muss ein Paar mindestens selbst verdienen

Die Mindesteinkommensgrenze beträgt aktuell für Elternpaare 900 Euro, für Alleinerziehende 600 Euro. Den Kinderzuschlag können Eltern nur dann beanspruchen, wenn ihre monatlichen Einnahmen wie etwa Arbeitseinkommen, Arbeitslosengeld oder Krankengeld, ohne Leistungen wie Wohngeld und Kindergeld, diesen Betrag erreichen.

Wie hoch der Kinderzuschlag ist, hängt vom individuellen Bedarf ab. So hätte ein Paar mit zwei acht und zehn Jahre alten Kindern, bei dem beide Elternteile in Teilzeit von je 20 Wochenstunden zum Mindestlohn beschäftigt sind und somit auf einen gemeinsamen Nettolohn von 1890 Euro kommen, bei 950 Euro Warmmiete einen Anspruch auf Kinderzuschlag von vollen 297 Euro je Kind.

Würden die Eltern ihre Arbeitszeit aufstocken, sodass sie auf ein gemeinsames Einkommen von 2770 Euro kommen, läge der Anspruch auf Kinderzuschlag noch bei 223 Euro je Kind. Eine Alleinerziehende mit einem achtjährigen Kind, die eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden hat und dort 1190 Euro verdient und 700 Euro Warmmiete für ihre Wohnung zahlt, hätte jedoch nur einen Anspruch auf 160 Euro Kinderzuschlag.

Vermögen wird voll angerechnet

Eigenes Einkommen des Kindes wie Waisenrente oder Unterhalt wird zu 45 Prozent auf den Kinderzuschlag angerechnet. Wenn das Kind also Unterhalt in Höhe von 300 Euro erhält, werden davon 135 Euro auf den Kinderzuschlag angerechnet – der ausgezahlte Betrag reduziert sich dann auf 162 Euro. Vermögen von Eltern und Kindern wird dagegen voll auf den Kinderzuschlag angerechnet. Hier gelten aber Freibetragsgrenzen von 40 000 Euro für die antragstellende Person und 15 000 Euro für jede weitere Person im Haushalt.

Wichtig zu wissen: Wer den Kinderzuschlag bekommt, hat bestimmte Mitwirkungspflichten. Verletzt er sie, muss er mit Sanktionen rechnen. „Ganz wichtig ist es, der Familienkasse jede Veränderung der Lebensumstände zu melden, zum Beispiel wenn jemand auszieht oder ein weiteres Kind geboren wurde“, erklärt Juristin Zobel-Varga. Für die Veränderungsmitteilung stellen die Familienkassen online ein Formular bereit. „Wird die Familienkasse verspätet oder gar nicht über Veränderungen, die wichtig für den Anspruch auf den Kinderzuschlag sind, informiert, muss möglicherweise zu Unrecht erhaltenes Geld zurückgezahlt werden.“ Außerdem drohen Geldstrafen und in besonders schweren Fällen auch strafrechtliche Konsequenzen.