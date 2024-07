Kindergeld: Auszahlungstermine im August 2024

Das Kindergeld kann aus technischen Gründen nicht an einem Tag an alle Familien ausbezahlt werden. Da jeden Monat mehrere Millionen Überweisungen getätigt werden müssen, wird das Geld gestaffelt ausbezahlt. Der individuelle Auszahlungstermin ist abhängig von der Endziffer der Kindergeldnummer. Insgesamt gibt es 10 Endziffern. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wann Sie das Kindergeld gemäß Ihrer Kindergeldnummer erhalten.

Tabelle: Auszahlungstermine im August 2024

Endziffer Auszahlungstermin 0 5. August 1 6. August 2 7. August 3 9. August 4 12. August 5 14. August 6 15. August 7 16. August 8 19. August 9 21. August

Im August wird das Kindergeld am 05. August zunächst an alle Empfänger mit der Kindergeld-Endziffer 0 ausbezahlt. Es folgt die Auszahlung für die Endziffer 1 am 06. August, die 2 am 07. August und die 3 am 9. August. Anschließend erhalten die Familien mit der Kindergeld-Endziffer 4. am 12. August ihr Geld. Weiter geht es am 14. August mit der Endziffer 5, gefolgt von der Endziffer 6 am 15. August. Der Auszahlungstermin für die Endziffer 7 fällt auf den 16. August, für die Endziffer 8 auf den 19. August. Zum Schluss gibt es das Geld für alle Empfänger mit der Kindergeld-Endziffer 9 am 21. August.

Lesen Sie auch

Wo findet man die Kindergeldnummer?

Die Kindergeldnummer finden Sie auf jedem Schreiben der Familienkasse oder auch auf Ihren Kontoauszügen. Sie wird fix zugeteilt und kann anschließend nicht mehr geändert werden. Sollten Sie die Kindergeldnummer aus irgendeinem Grund nicht mehr finden können, sollten Sie sich mit Ihrer zuständigen Familienkasse in Verbindung setzen.