In dieser Übersicht haben wir alle Auszahlungstermine für das Kindergeld im Juli 2023 für Sie zusammengefasst.

Das Kindergeld ist eine wichtige finanzielle Unterstützung für Familien. Da die Auszahlungstermine des Kindergeldes monatlich variieren können, möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, wann Sie im Juli 2023 mit der Überweisung auf Ihr Konto rechnen können.

Juli 2023: Wann wird das Kindergeld ausbezahlt?

Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt zusammen mit dem Kinderzuschlag und basiert auf der Endziffer Ihrer Kindergeldnummer. Diese Nummer finden Sie in den Unterlagen Ihrer Familienkasse. Wichtig ist die letzte Zahl dieser Nummer. Endet sie zum Beispiel auf eine 3, ist dies Ihre Endziffer. Diese bestimmt darüber, wann Sie das Geld erhalten. Für den Monat Juli 2023 sehen die Auszahlungstermine je nach Endziffer wie folgt aus.

Lesen Sie auch

Übersicht: Auszahlungstermine im Juli 2023

Endziffer Auszahlungstermin im Juli 2023 0 5. Juli 1 6. Juli 2 7. Juli 3 10. Juli 4 11. Juli 5 12. Juli 6 13. Juli 7 17. Juli 8 18. Juli 9 19. Juli

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass es abhängig von Ihrer Bank zu Verzögerungen in der Gutschrift kommen kann. In der Regel sollte das Kindergeld jedoch am genannten Auszahlungstermin oder kurz darauf auf Ihrem Konto verfügbar sein.

Des Weiteren ist es ratsam, bei Änderungen der Bankverbindung oder persönlichen Daten diese umgehend der Familienkasse mitzuteilen, um Verzögerungen oder Komplikationen bei der Auszahlung zu vermeiden.