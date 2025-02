Bei Kindergeburtstagen sind die Erwartungen der Kinder meist groß. Das stellt Eltern vor eine Herausforderung. Programm und Ablauf sind zu klären, denn schließlich wollen alle Kinder beschäftigt werden.

Was ist vorab zu klären?

Bevor die passenden Ideen für den Kindergeburtstag ausgesucht werden, sollte der grobe Rahmen festgelegt werden. So lassen sich Stress & schlechte Laune vermeiden.

Der richtige Ort:

Je nach Datum haben Eltern im Sommer natürlich mehr Möglichkeiten, da die Natur besser genutzt werden kann. Aber auch indoor gibt es einige Optionen. Eine erste Orientierung bieten die Lieblingslocation des Kindes. Die meisten Einrichtungen bieten Gruppenangebote für Kinder an. Es lohnt sich also nachzufragen.

Budget:

Kindergeburtstage können schnell teuer werden, denn in der Regel werden die anderen Kinder eingeladen. Die Anzahl der Kinder sollte daher geklärt und eventuelle Angebote von Einrichtungen genauer abgesprochen werden.

Dauer & Ablauf:

Die einzelnen Programmpunkte sollten auch zeitlich abgestimmt sein. Zeitlich flexible Punkte sollten um feste Termine (z.B. Sprungzeit in der Trampolinhalle) herum gelegt werden. Genügend Puffer zwischen den Programmpunkten sorgt für Entspannung. Auch Alternativen, sollte man in petto haben, wenn z.B. das Wetter nicht mitspielt oder einem Kind unwohl ist.

Was kann man zum Kindergeburtstag machen? - 27 Ideen

1. Hochseilgarten

Der Besuch im Hochseilgarten ist für viele Kinder ein echtes Highlight. Die Parcours sind meist in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgebaut, sodass auch in geringer Höhe geklettert werden kann, falls manche Kinder doch etwas mehr Respekt vor der Höhe haben sollten.

2. Boulderhalle

Beim Bouldern kann bis zu einer Höhe von 4,50 Meter ohne Seil geklettert werden. Boulder- und Kletterhallen bieten oft Geburtstagspakete an. Manche Boulderhallen setzen bei ganz kleinen Kindern allerdings voraus, dass diese einen Einführungskurs gemacht haben.

3. Eierlaufen

Ein Klassiker unter den Geburtstagsspielen ist das Eierlaufen. Bewaffnet mit einem Löffel muss ein rohes Ei durch einen Parkour befördert werden. Wer dies am schnellsten schafft, hat gewonnen.

4. Sackhüpfen

Ebenfalls ein klassisches Geburtstagsspiel ist das Sackhüpfen. Beim Hüpfen um die Wette können sich Kinder mit einer großen Portion Spaß austoben.

5. Motto-Party

Gerade bei kleinen Kindern beliebt. Wählen Sie ein Thema, dass Ihr Kind liebt. Dementsprechend kann dann die Wohnung dekoriert werden.

6. Trampolinhalle

Trampolinhallen bieten in der Regel verschiedene Action-Bereiche. Egal, ob auf der Trampolinfreifläche, in der Schnitzelgrube oder an den Basketballkörben – In den JumpParks ist für jeden etwas dabei.

7. Verstecken

Verstecken spielen gehört wohl zu den beliebtesten und ältesten Kinderspielen der Welt. Warum also nicht auch in das Kindergeburtstagsprogramm einbauen.

8. Bowlingbahn

Wahrscheinlich ebenfalls nicht alltäglich ist der Besuch in der Bowlingbahn. Ab dem Grundschulalter etwa funktioniert das Spiel auch koordinativ bei den meisten Kindern.

9. Wasserbombenschlacht

An heißen Tagen ist eine Wasserbombenschlacht im eigenen Garten eine willkommene Abkühlung.

10. Kreativwerkstatt

Bei einer Kreativwerkstatt können Kinder nach Lust und Laune basteln. Mit guter Vorbereitung (genug Bastelmöglichkeiten) und einem interessanten Rahmen (z. B. eine Maske basteln) können Kinder zusammen schöpferisch kreativ sein.

11. Topfschlagen

Der Klassiker unter den Geburtstagsaktivitäten kostet nichts und sorgt für ordentlich Lacher.

12. Science Center

Wissenschaftsparks sind für Kinder ebenfalls eine spannende Sache. Diese bieten meist eine Vielzahl an interessanten Dingen zum Erleben. Von Naturwissenschaft bis Technik können hier neue Dinge kennengelernt und sich Wissen angeeignet werden.

13. Kartbahn

Kartbahnen sind bei den meisten Kindern ein großes Highlight. Hier können ebenfalls Geburtstagspakete gebucht werden, bei denen auch Essen mit dabei ist. Der Nachteil ist allerdings, dass die Bahnen in der Gruppe nicht ganz günstig sind und man in der Regel auch nicht viel Zeit dort verbringt.

13. Spiel- und Sportfest

Mit verschiedenen Spielen kann eine Olympiade zusammengestellt werden. Mit einer Mischung aus Geschicklichkeits- und Sportspielen können Punkte gesammelt werden.

14. Erlebnisbad

Erlebnisbäder haben den Vorteil, dass hier ohne Probleme auch der ganze Tag verbracht werden kann. So muss weniger Zusatzprogramm geplant werden.

15. Zeltlager

Bei einem Zeltlager können einige Dinge kombiniert werden. Im eigenen Garten (oder bei den Großeltern) kann zum Beispiel ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows gemacht werden. Bauernhöfe bieten hierfür ebenfalls eine spannende Möglichkeit. Eine kurze Recherche im Internet lohnt sich.

16. Sommerrodelbahnen

Sommerrodelbahnen sind ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Da sie in der Regel etwas tiefer in der Natur liegen, kann die Bahn zum Beispiel mit einer Wanderung oder einer Schnitzeljagd kombiniert werden. Einige Sommerrodelbahnen haben auch das ganze Jahr über geöffnet (Alpin-Coaster). Bedacht werden sollte, dass der Besuch einer Sommerrodelbahn mit 5 bis 10 Fahrten in der Regel auch wieder schnell vorbei ist und für weiteres tagfüllendes Programm gesorgt werden muss.

17. Back- und Kochparty

Mit guter Zutaten-Vorbereitung können Kinder gemeinsam Pizzen belegen oder Muffins verzieren. So können die Kinder eigenes kreieren und im Anschluss probieren. Das Kochen muss allerdings gut vorbereitet werden, da es sonst mit der Aufsicht eng werden kann.

18. Nachtwanderung (bei Übernachtung)

Bei Übernachtungen und passendem Wetter kann auch eine Nachtwanderung gemacht werden. Ausgerüstet mit Taschen- und Stirnlampen kann auch eine Schnitzeljagd veranstaltet werden. Je nach Alter sollte dies mit den anderen Eltern abgeklärt werden.

19. Kino

Der Kinobesuch zu einem besonderen Film kann ein schöner Abschluss eines Geburtstags sein.

20. Geocaching

Beim Geocaching werden Verstecke (meist mit platzierten Behältern) mit Hilfe von GPS-Koordinaten gefunden. Eigene Caches können platziert und so eine Geburtstags-GPS-Schnitzeljagd gemacht werden.

21. Zoo

Zoos sind für Kindergeburtstage ebenfalls ein spannender Programmpunkt. Einige Zoos bieten Pakete zum Beispiel mit Führungen an.

22. Planetarium

Die Geburtstagsparty im All. Wenn sich die Kinder für das Weltall und den Sternenhimmel interessieren, kann auch ein Planetarium-Besuch eingeplant werden. Wie spannend der Ausflug wird, ist allerdings stark abhängig vom Programm.

23. Disco- oder Karaoke-Party

Verwandeln Sie das Wohnzimmer doch in eine Disco mit bunter Beleuchtung und lauter Musik. Im gleichen Zuge kann auch über eine Karaoke-Party nachgedacht werden.

24. Indoorspielplatz

Gerade bei kleinen Kindern ist ein Ausflug in den Indoorspielplatz ein freudiges Event. Indoorspielplätze sind im Vergleich zu anderen Einrichtungen meist günstiger und hier kann auch mehr Zeit verbracht werden.

25. Schlitten fahren

Wer im tiefen Winter seinen Geburtstag feiert, kann bei genügend Schnee auch einen Ausflug zum nächsten Rodelberg machen. Der Vorteil ist klar der Kostenpunkt.

26. Freizeitpark

Freizeitparks sind zwar keine günstige Angelegenheit, aber dafür gerade bei älteren Kindern ein unvergessliches Erlebnis.

Weitere Tipps für den Kindergeburtstag: