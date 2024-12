Kindergarten in Fellbach: So erklären Kinder Weihnachten

So erklären Kinder Weihnachten

Kindergarten in Fellbach

1 Die Kinder vom Kinderhaus „Zwergenzügle“ vor Weihnachten. Foto: Gottfried Stoppel

Man schreibt einen Wunschzettel, den liest dann der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke – das weiß doch jedes Kind. Aber wo erfährt der bärtige Mann eigentlich, wohin er Plüschtier, Legobagger und Co. bringen soll? In der Fellbacher Kita Zwergenzügle gibt’s die Antworten.











Schon wieder Weihnachten – so schnell kann’s gehen. Die Deko hängt an den Fenstern, der Baum steht inzwischen sicherlich auch. Und der Gänsebraten ist auch schon bereit, bei einem ordentlichen Festessen verschmaust zu werden. An die Geschenke braucht man ja glücklicherweise nicht zu denken, schließlich kümmert sich der Weihnachtsmann darum – zumindest, wenn man die Kinder im Fellbacher Kinderhaus „Zwergenzügle“ der AWO fragt.