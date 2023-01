11 Der Student Dominik Girod erklärt, wie die Bilder laufen lernen. Foto: Simon Granville

Das prächtige Aldinger Torhaus steht etwas verloren am Rande der Siedlung. Gleich dahinter breitet sich der Salonwald aus. Dieser etwas verwunschen wirkende Ort stimmt vortrefflich auf die fantastischen Welten ein, in die Besucher im Innern des Gebäudes eintauchen können: Im Torhaus ist nämlich das Kinderfilmhaus untergebracht, ein Kleinod vor allem für jüngere, aber eigentlich auch ältere Semester.

Studenten übernehmen die Führung

Auf zwei Etagen lernen Gäste hier, wie Bewegtbilder entstehen, erfahren aber auch etwas über die Geschichte dieses Mediums. Und das Beste: Es bleibt nicht bei der Theorie. Mädchen und Jungs können selbst hinter und vor die Kamera treten, eigene kleine Sequenzen drehen. Das alles und noch viel mehr passiert im Rahmen einer Führung. Im Wechsel losten etwa eine Handvoll Studenten der Ludwigsburger Filmakademie Gruppen durch das Haus. Der Rundgang dauere etwa zwei Stunden, sagt Dominik Girod, der im Gewerk Animation ausgebildet wird und nebenher mit unübersehbarer Begeisterung als Guide unterwegs ist.

Zum Einstieg zeigt er immer einen herrlichen Kurzfilm von Verena Fels über eine Kuh, die mit anderen Tieren an einem Mobile baumelt und dort mit ihren teils tollpatschigen Bewegungen das fein austarierte Gleichgewicht durcheinanderbringt und somit heilloses Chaos anrichtet. Anschließend geht Girod mit den Kids ins Gespräch, klopft ab, welches Vorwissen sie mitbringen, erläutert, wie sich aus dem Zusammenspiel von Bildern, Stimmen, Geräuschen und Musik ein großes, stimmiges Ganzes entwickelt. Irgendwann im Laufe der Führung erklärt er ihnen auch, wie viele Stunden Arbeit hinter einer Sequenz von wenigen Sekunden stecken und wie überhaupt aus einzelnen Bildern in unserem Kopf ein Film entsteht – und dass dabei das Gehirn eigentlich ausgetrickst wird.

In der Praxis zu bestaunen ist dieser Effekt am Praxinoskop. Dieser raffinierte Vorläufer späterer Projektoren dreht sich wie ein Karussell. Die in dem Apparat montierten Bilder lernen schließlich wegen der bloßen Geschwindigkeit und durch ein ausgeklügeltes System an Spiegeln laufen. „Unser Gehirn bekommt den Eindruck einer Bewegung. Das ist eigentlich nur eine große Illusion“, sagt Girod. Nicht ganz zufällig liege der Ursprung des Metiers ergo auch auf Jahrmärkten, wo die ersten Geräte in Zelten von Zauberkünstlern präsentiert wurden. „Wir machen auch nur Zauberei“, sagt er.

Noch simpler funktioniert ein Daumenkino, das die Besucher im Obergeschoss zeichnen können. „Wenn sie das machen, verstehen sie eigentlich schon, wie Animation funktioniert“, erläutert Girod. Außerdem wird den Gästen erklärt, wodurch sich Zeichentrick-, Stop-Motion- und digitale Animationsfilme unterscheiden. Zur Veranschaulichung verfügt das Kinderfilmhaus über Miniaturkulissen, in denen Figuren von Stop-Motion-Produktionen platziert werden können. Storyboards an den Wänden unterstreichen zudem, wie detailliert sich die Teams auf ihre Arbeit vorbereiten. „Der ganze Film wird vorab als Comic gezeichnet“, sagt Girod. Anschließend würden die Bilder durch digitale Äquivalente ersetzt.

Ein weiterer Höhepunkt wartet im nächsten Raum auf die Teilnehmer der Führungen. Sie können sich vor einen Greenscreen stellen und sich in weit entfernte Ziele projizieren lassen. Moritz, Clara oder Leander müssen sich also keinen Zentimeter bewegen und lächeln einem doch vom Eiffelturm in Paris zu oder winken von der Tragfläche eines Flugzeugs. Die Kids bekommen so einen Eindruck von der Magie der Kinos.

Besonders beliebt bei Mädchen und Jungs ist ein weiterer Spezialeffekt: Wenn Dominik Girod langsam einen grünen Stoff vor ihrem Körper nach oben bewegt und sie gleichzeitig auf dem Bildschirm Stück für Stück verschwinden – wie Harry Potter, wenn er sich mit seinem Umhang unsichtbar macht.

Erfolgreicher Produzent unterstützt das Haus

Zu guter Letzt drehen die kleinen Besucher vor einer Piratenkulisse auch noch einen kurzen Film. „Was da passiert, überlegen sich die Kinder selbst“, sagt Girod. Manchmal inspiriere das Erlebnis eine Gruppe dermaßen, dass die Kids zuhause am Ball bleiben und die Geschichten weiterspinnen, fügt er hinzu.

Das Sahnehäubchen wäre es für die Filmakademie als Betreiber des Hauses, wenn beim einen oder anderen sogar eine so große Leidenschaft für die bewegten Bilder entflammt wird, dass aus dem Hobby eine Profession wird. „Man kann auch Appetit bekommen auf eine eigene filmische Laufbahn“, sagt Nico Hofmann, der wahrscheinlich bekannteste deutsche Filmproduzent, der das Haus finanziell unterstützt. Außerdem sei es das Ziel, Kompetenz im Umgang mit Medien zu vermitteln. „Das Thema ist zentral: wie führen wir junge Leute an den Film heran. Und da bieten wir hier eine gewinnbringende Alternative“, ergänzt Thomas Schadt, Direktor der Filmakademie.

Anmeldungen

Das Kinderfilmhaus in der Robert-Franck-Allee 52 in Ludwigsburg kann nur via Führung besucht werden. Anmeldungen sind unter www.kinderfilmhaus-lb.de möglich. Dort sind auch die Preise aufgelistet. Es richtet sich vornehmlich an Kinder, empfängt aber Gäste jeden Alters.

Geburtstage

Kindergeburtstage können auch gebucht werden. Geleitet wird das Haus von Studenten der Filmakademie.