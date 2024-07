Mit dem Wetter hatten die Stadt und die Besucher am Sonntag dann doch noch Glück: Es blieb nicht nur trocken, über weite Strecken scheinte sogar die Sonne und viele, viele kleine Besucherinnen und Besucher strömten am Nachmittag zum Ludwigsburger Kinderfest auf den Marktplatz und den Rathaushof.

Mehr als 50 Vereine und Organisationen beteiligten sich mit kostenlosen oder taschengeldfreundlichen Spiel-, Sport- und Bastelangeboten. „Alles fröhlich, alles friedlich“, sagte Christoph Adels, Leiter der Abteilung Veranstaltungen beim städtischen Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg und zog eine positive Bilanz.

Foto: Stadt

Nach Herzenslust spielen, toben und forschen durften Kinder bei unterschiedlichen Attraktionen. Die einen hatten Spaß bei der LVL-Oldtimer-Stadtrundfahrt, auf der Hüpfburg oder beim Sportangebot der Rugby-Abteilung des MTV Ludwigsburg. Andere vergnügten sich bei der mittelalterlichen Seilerei oder bei afrikanischen Rallye-Spielen.

Heiß begehrt waren auch das Kinderkarussell und der Aktionsstand der Jugendfeuerwehr. Wer sich richtig austoben wollte, war auf dem Rathaushof genau richtig. Sportstationen wie Basketball oder Fußball, ein Bewegungsparcours und der Mit-mach-Zirkus sorgten für Bewegung. Auf der Marktplatz-Bühne gab es ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – mit Vorführungen diverser Kindergruppen, Zirkusartistik, Theater, Musik und Tanz.

Ehrenamt und Wirtschaft im Schulterschluss

Für Geschäftsführer Mario Kreh von Tourismus & Events ist die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit: „Das Ludwigsburger Kinderfest schaut auf eine lange Tradition zurück. Bereits vor 200 Jahren zogen zahlreiche Kinder aus Ludwigsburger Schulen und Kindergärten einmal jährlich in einem Umzug durch die Innenstadt. Wir freuen uns, dass die Kinder in diesem äußerst verregneten Sommer wenigstens am Sonntagnachmittag mal Glück mit dem Wetter hatten.“ Viel ehrenamtliches Engagement und nicht zuletzt eine wirksame Unterstützung seitens der lokalen Wirtschaft machten, so Kreh, das Kinderfest zu dem, was es seit vielen Jahren für Ludwigsburg ausmacht: zu einem Fest der Freude und der Teilhabe.