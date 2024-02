Kinderfasching in Marbach

8 Der Bürgermeister Jan Trost hat den Schlüssel ausgehändigt. Foto: Werner Kuhnle

Unter dem Motto „bunte Gewächse“ haben hunderte kleine Narren auf der Marbacher Schillerhöhe Fasching groß Party gemacht.











Da steht er, der Friedrich Schiller. Besser gesagt: sein Denkmal. Er guckt an diesem sonnigen Faschingsdienstag auf sein Schiller-Nationalmuseum und merkt offenbar gar nicht, was da hinter seinem Rücken, also vor der Stadthalle, vor sich geht. Dort nämlich toben hunderte kleine Narren und stürzen sich auf Kaubonbons.