Das Kindercafé „Baby Amore“ in Filderstadt hat seit Kurzem geöffnet – sowohl die Betreiber, als auch die Kunden zeigen sich bisher zufrieden. Ein Besuch.
Spiderman wird von Elsa aus „Die Eiskönigin“ auf dem Bobbycar verfolgt und quietscht dabei fröhlich vor sich hin. Im Kindercafé „Baby Amore“ in Bonlanden ist das kein seltener Anblick. Denn das Café ist auf Eltern und ihre Kleinkinder spezialisiert, die in gewöhnlichen Cafés und Restaurants eher selten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Räumlichkeiten vorfinden.