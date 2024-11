Kinderbücher seit 175 Jahren: Charakterköpfe wie der Hotzenplotz machen Thienemann stark

1 Verlegerin Bärbel Dorweiler hält das erste, 1849 bei Thienemann erschienene Kinderbuch in der Hand. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Verlegerin Bärbel Dorweiler kennt die Qualitäten des Thienemann-Verlags, der seit 175 Jahren auf Kinderbücher setzt. Und sie weiß, was in Sachen Lesekompetenz falsch läuft.











Link kopiert



Bärbel Dorweiler geht selbst in den Keller, um das erste Buch des Thienemann-Verlags aus dem Tresor zu holen. Schwer zu tragen hat die Verlegerin nicht: „Das liebe Buch“ ist ein schmaler Band mit Bildern und Versen aus dem Kinderalltag, 1849 hatte es Karl Thienemann zur Gründung seines Verlags selbst gestaltet. 175 Jahre später stehen in den Regalen in der Blumenstraße gewichtigere Bestseller – vom „Kleinen Wassermann“ bis zum aktuellen Erfolg „Ein Mädchen namens Willow“.