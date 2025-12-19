Kinderbuchladen Naseweis: Beliebte Kinderbuchhandlung schließt im Februar

Zwei Jahrzehnte lang war der Naseweis im Stuttgarter Westen eine Anlaufstelle für kleine Leseratten. Warum Inhaberin Maike Giebner Ende Februar schließt, lesen Sie hier.
Es ist ein trüber Morgen. Der Stuttgarter Kinderfachbuchladen Naseweis in der Silberburgstraße hat eigentlich noch nicht für seine Kunden geöffnet, da verlässt bereits eine Schulklasse das Ladengeschäft von Maike Giebner. Die 53-Jährige hat ihre Buchhandlung eigens für die Jungen und Mädchen aufgemacht. Weil ein Lesewettbewerb bevorsteht, wollte die Klassenlehrerin ihren Schülerinnen und Schülern die Atmosphäre einer kleinen Buchhandlung näherbringen, in der man noch beraten wird. Denn die unterscheidet sich von der Anonymität einer Großbuchhandlung oder gar des Versandhandels.